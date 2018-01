Primavera vence Mauaense fora de casa Os Campeonatos Paulista das Séries B1 e B2 tiveram neste sábado cinco jogos. Pela Quarta Divisão, o Primavera foi a Mauá e venceu o Mauaense por 3 a 2. O Ecus foi a São Bernardo do Campo e bateu o Palestra por 2 a 1. Com o resultado o time de Suzano se mantém com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas da competição. Amanhã, mais cinco jogos - 10h00 - Velo Clube x Tupã; 15h00 - Batatais x Fernandópolis; XV Caraguá x União Mogi; Capivariano x Guarulhos; Monte Azul x Lemense. Já a B2 teve outros três jogos em sua rodada de lançamento do campeonato. O destaque foi a vitória do Campo Limpo sobre o Guarujá por 4 a 2 em pleno litoral. Jalesense e Lençoense não saíram do zero, enquanto Joseense e Grêmio Barueri ficaram no 1 a 1. O domingo reserva mais três partidas pela Quinta Divisão - Pirassununguense x Radium; Elosport x Jabaquara; Itararé x Campinas.