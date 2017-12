Primavera vence o misto do Palmeiras O Primavera ganhou do time misto do Palmeiras por 2 a 0, em amistoso neste domingo, em Indaiatuba. O jogo serviu para que a equipe da casa recebesse as faixas de campeão da Série B2 do Campeonato Paulista, a quinta divisão estadual. O Palmeiras foi escalado com vários jogadores conhecidos pela torcida e que não foram aproveitados pelo técnico Márcio Araújo no jogo contra o Botafogo, também neste domingo, no Distrito Federal, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Daniel, o zagueiro Thiago Matias, o volante Claudecir, o atacante Tuta e o recém-contratado Ricardo Boiadeiro foram alguns deles. Fernando, aos 16, e Douglas, aos 37 minutos do primeiro tempo, fizeram os gols da vitória do Primavera. O Palmeiras não teve forças para reagir, principalmente depois da expulsão do zagueiro Thiago Matias, aos 40 da etapa inicial.