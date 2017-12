Primavera vence outra na Série B-2 O Primavera de Indaiatuba continua na liderança do Campeonato Paulista da Série B-2. Neste sábado venceu o Guarujá (13) por 1 a 0, chegando aos 23 pontos ganhos e confirmando seu favoritismo ao título. O gol da vitória, porém, saiu apenas aos 23 minutos do segundo tempo, com Laércio aproveitando a cobrança de escanteio de Luis Henrique. No outro jogo da rodada, Jalesense (8) e Lençoense (11) empataram em 1 a 1, com o time da casa levando o ponto extra na cobrança de penalidades máximas - 4 a 3. A rodada será completada, neste domingo, com seis jogos: Rio Claro x Guaratinguetá; Capivariano x São Bernardo; Santa Ritense x Radium; Palmeirinha x Santacruzense; Ecus x Linense e Monte Azul x Penapolense. Confira a classificação: 1) Primavera, 23 pontos 2) Rio Claro, 19 pontos 3) Santa Ritense, 18 pontos 4) Monte Azul, 16 pontos 5) Linense, 15 pontos 6) Guaratinguetá, 15 pontos 7) Guarujá, 13 pontos 8)Santacruzense, 11 pontos 9) Penapolense e Lençoense 11, pontos 11) Ecus, 10 pontos 12) Jalesense, 8 pontos 13) Radium, 6 pontos 14) Capi variano, 6 pontos 15) Palmeirinha, 6 pontos 16) São Bernardo, 1 ponto