Primavera vence outra na Série B-2 Campeão antecipado do Campeonato Paulista da Série B-2, o Primavera chegou à sua 19ª vitória, na tarde desta sexta-feira, ao superar o Jalesense, por 4 a 2, em Indaiatuba. Garantido na Série B-1 do próximo ano, o Primavera soma 61 pontos, enquanto o Jalesense tem 23 pontos na 13ª posição. Pela manhã, o lanterna e rebaixado são Bernardo perdeu mais um jogo, desta vez para o Palmeirinha de Porto Ferreira, por 2 a 0. A briga pela segunda vaga de acesso continua neste domingo com a realização de mais cinco jogos. Rio Claro (54), Santa Ritense (50) e Linense (47) sonham com o vice-título e com o acesso.