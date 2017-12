Primeira fase do Campeonato Carioca começa nesta quarta-feira

Os times grandes só estreiam em 2018, mas o Campeonato Carioca já está prestes a começar. Nesta quarta-feira tem início a primeira fase do torneio, que contará com os times que subiram da segunda divisão e os piores da primeira divisão de 2016. As equipes participantes são Cabofriense, Resende, Goytacaz, Macaé, America e Bonsucesso.

Cabofriense e Resende se enfrentam às 16 h desta quarta-feira, no estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio. No mesmo horário, Macaé e Goytacaz jogam no estádio Claudio Moacyr de Azevedo, em Macaé. Na quinta jogam America e Bonsucesso, às 20h 30, no estádio Giulite Coutinho, cidade do Rio de Janeiro.

Os dois melhores colocados nessa seletiva avançam para a fase principal do Campeonato Carioca, onde poderão enfrentar os maiores times do estado. Os outros quatro disputarão o grupo X, e os dois últimos desse grupo serão rebaixados à série B 2017, que começa em maio.

Os principais destaques são as voltas de America e Goytacaz, times tradicionais do Rio de Janeiro. O Goytacaz retorna depois de 25 anos na segunda divisão, vaga conquistada ao bater o grande rival Americano. Por sua vez, o América tem sete títulos do Campeonato Carioca em sua galeria de troféus, mas tenta se reerguer depois de ser rebaixado pela terceira vez.

O fase principal do campeonato estadual começa em 17 de janeiro de 2018, com a Taça Guanabara. Os primeiros clássicos ocorrerão na segunda rodada, entre Fluminense e Botafogo, e Flamengo e Vasco.