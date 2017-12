Primeira fase serve para continuar a preparação, diz Zagallo O coordenador-técnico da seleção, Zagallo, disse nesta segunda-feira que o Brasil joga a primeira fase da Copa do Mundo com o objetivo de complementar a preparação, ao contrário das demais seleções, que lutam pela segunda vaga do grupo nas oitavas-de-final. Em entrevista concedida à Rede Globo na tarde desta segunda, durante o dia de folga da seleção, em Königstein, Zagallo explicou que essa era a razão de o Brasil enfrentar equipes fracas nos amistosos preparatórios, como o Lucerna, recém-campeão da segunda divisão suíça, e a Nova Zelândia, que não se classificou para a Copa. "Os nossos adversários estão enfrentando seleções fortes nos amistosos, mas eles não sabem se vão passar de fase. Para nós, os três primeiros jogos servem para dar continuidade à preparação", afirmou Zagallo. O Brasil estréia na Copa no dia 13, contra a Croácia, em Berlim. Depois, pega a Austrália, dia 18, em Dortmund, e o Japão, dia 22, em Munique. Zagallo também fez elogios a Kaká, considerado o melhor jogador nas duas goleadas da semana passada - 4 a 0 sobre a Nova Zelândia e 8 a 0 no Lucerna. "Ele vem demonstrando que está numa fase excepcional. Já amadureceu", disse o veterano coordenador, que dá nome ao campo onde a seleção brasileira treinará em Königstein, a partir desta terça-feira.