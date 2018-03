Primeira Liga adia partida para Flu não jogar duas vezes no mesmo dia

A Primeira Liga adiou, ainda sem nova data, a partida que o Fluminense deveria fazer contra o Brasil de Pelotas no próximo dia 1.º de março, Quarta-Feira de Cinzas. No mesmo dia, o clube carioca tem um duelo contra o Sinop, no Mato Grosso, pela Copa do Brasil.

Por ser uma competição oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa do Brasil tem preferência nas datas. Os duelos da Copa da Primeira Liga, pelo que foi definido entre os clubes, devem acontecer em datas vagas no calendário.

O problema é que elas têm sido raras. A Chapecoense já teve que enfrentar Avaí, pelo Catarinense, e Cruzeiro, pela Copa da Primeira Liga, em dias seguidos. Mesma situação já viveu o Joinville, em duelos contra o Metropolitano e o Atlético-MG.

Nesta semana, é o Internacional que terá que passar por esse aperto. Mais tarde, nesta quarta, enfrenta o Oeste em casa pela Copa do Brasil. Na quinta, jogará contra o Criciúma, pela Copa da Primeira Liga, na casa do rival. Em todos os casos, um elenco reserva atuou na Primeira Liga.