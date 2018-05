Primeira Liga divulga tabela com 15 times e jogos de fevereiro a outubro

Depois de muito pedirem por descanso nas chamadas 'datas Fifa', destinadas a jogos entre seleções, os clubes brasileiros decidiram aproveitar a folga na tabela de uma maneira pouco usual: jogando partidas importantes sem seus principais jogadores. A Primeira Liga, que reúne gigantes como Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG divulgou nesta quinta-feira sua tabela para a edição 2017 marcando jogos para períodos em que terão atletas servindo seleções nacionais.

A competição, com 15 clubes, não faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e começa com rodadas nos dias 22 e 25 de janeiro, antes, portanto, do início da temporada. Foi uma exigência dos clubes que a temporada só começasse no fim de janeiro, no último fim de semana, para que houvesse mais tempo para a pré-temporada. Agora, esse período para treinos será utilizado para jogos oficiais.

Depois, a Primeira Liga será retomada em 1.º de março, quarta-feira de Cinzas. Chama atenção o fato de que a data, no calendário oficial da CBF, é destinada a jogos de campeonatos Estaduais, da Copa Libertadores e da Sul-Americana.

As últimas duas rodadas da primeira fase serão em 22 e 29 de março, período em que a seleção brasileira estará concentrada para jogar contra Uruguai e Paraguai. Novamente, há jogos dos Estaduais marcados para as mesmas datas.

Os dois primeiros colocados de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados avançam às quartas de final, que serão jogadas em 30 de agosto, uma quarta-feira. Depois, a logística terá de ser rápida para as semifinais, no dia 3 de setembro, domingo. Nessas datas, o Brasileirão estará parado por causa de compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias.

A final da Primeira Liga está marcada para 8 de outubro, na véspera da última rodada das Eliminatórias, um domingo. Assim como as datas das quartas de final e das semifinais, esse dia aparece como "vago" no calendário oficial.

CLUBES DIVIDIDOS EM TRÊS GRUPOS

Com a desistência de Atlético-PR e Coritiba, que não concordaram com a divisão do dinheiro proveniente da venda dos direitos de televisão para a Rede Globo, o Londrina entrou na Primeira Liga 2017. Antes, o Brasil de Pelotas também havia sido incluído. Luverdense, Ceará, Atlético-GO e Juventude também são associados, mas não jogarão o torneio.

A divisão dos grupos será feita mediante sorteio dirigido. As chaves já estão formadas com vagas como "RJ1" e "MG2", faltando sortear qual clube fica com cada vaga. No Grupo A estão RS1, RJ1, MG1, PR2 e SC3, no B estão RS2, MG2, RJ2, SC1 e SC4, enquanto que o C é composto por RS3, MG3, PR1, SC2 e SC5.