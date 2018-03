Primeira partida de Ceni como técnico no Morumbi tem 10 mil ingressos vendidos

A torcida tricolor já está chamando a partida entre São Paulo e Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, como a verdadeira "estreia" do técnico Rogério Ceni. Será o primeiro jogo do ex-goleiro como treinador no Morumbi e até a manhã deste domingo, 10 mil ingressos foram vendidos. Isso levando-se em conta que ocorreu apenas uma pré-venda para Sócios Torcedores.

Na quarta-feira, a diretoria do São Paulo anunciou a abertura das vendas de ingressos para a partida com "preços justos". As entradas para as arquibancadas atrás dos gols sairão por R$ 20, enquanto as centrais custarão R$ 30. Ainda não está definido como será a festa, até porque Ceni não se mostra muito propício a comemorar antes da partida. A partir das 5h deste domingo as vendas foram abertas ao torcedor comum.

Com uma carga total de 60 mil bilhetes, a expectativa é de lotação máxima no Morumbi para ver o ídolo de perto, ainda mais depois que as principais organizadas do São Paulo organizaram um boicote para o jogo deste domingo, na Arena Barueri, por causa do alto preço cobrado pela diretoria do Audax - o ingresso mais barato é R$ 100, sem contar a meia-entrada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o jogo deste domingo, em Barueri, a expectativa é de um público bem pequeno. A última parcial indicava que apenas 1.600 ingressos já haviam sido comercializados. Um patrocinador do clube, o Lopes Supermercados, inclusive, comprou uma carga de entradas para fazer uma promoção com torcedores. A campanha diz que as 100 primeiras pessoas que gastarem mais de R$ 100 em compras no estabelecimento ganharão um ingresso.