Primeira rodada da série B tem Corinthians e mais quatro jogos

A estréia do Corinthians no Campeonato Brasileiro da Série B, finalmente, vai acontecer, neste sábado, no Pacaembu. O time paulista, rebaixado ano passado, inicia a caminhada de retorno à elite nacional diante do modesto CRB, de Alagoas. Outros três jogos serão realizados a partir das 16 horas, na abertura da primeira rodada. Veja também: Tabela da Série B No Estádio Bruno José Daniel, porque o Anacleto Campanella segue vetado, o São Caetano faz um duelo paulista com a Ponte Preta, que acaba de ser vice-campeã do Estado. Animada pela boa campanha no Paulistão, a Ponte Preta sonha em voltar à elite em 2009. Em Feira da Santana, no Estádio Jóia da Princesa, o Bahia, vice-campeã baiana, espera estrear com o pé direito diante do Fortaleza. Mas os baianos não poderão ver este jogo, porque o clube cumpre punição de sete jogos pelos incidentes ocorridos em 2007 pela Série C do Brasileiro dentro da Fonte Nova, agora interditado. O tricolor cearense, atual campeão do Estado, também leva muita esperança a campo. No Castelão, o Ceará quer começar vida nova em 2008. Com um time modesto, entra para não ser rebaixado. No lado oposto, o Juventude, rebaixado em 2007, quer esquecer o vice-título Gaúcho para não passar dois anos na Série B. Fechando a rodada, no Frasqueirão, em Natal, o ABC apoiado por seus torcedores, espera começar bem e repetir o que fez no Estadual, quando foi campeão pela 50.ª vez. O maior campeão estadual do Brasil, que subiu da Série C, quer começar vencendo. Terá pela frente outro time que veio da Série C, o Vila Nova-GO. O time goiano, sob o comando do experiente Givanildo Oliveira, fez uma reformulação do elenco após decepcionar no Campeonato Goiano.