Primeira rodada do Mineiro é alterada e Cruzeiro será visitante no Mineirão

A Federação Mineira de Futebol (FMF) fez alterações na tabela da primeira rodada do Campeonato Mineiro em jogos envolvendo Atlético-MG e Cruzeiro. O time alvinegro teve sua estreia antecipada em um dia, enquanto que a equipe celeste irá atuar como visitante em sua própria casa.

Com sede em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Villa Nova convenceu a FMF a aceitar que seu duelo contra o Cruzeiro, no dia 29 de janeiro, domingo, ocorra no Mineirão. É uma forma de aumentar a renda potencial da partida e fazer caixa.

Para que Villa Nova e Cruzeiro atuem em Belo Horizonte no domingo, a FMF teve que antecipar a estreia do Atlético-MG, que jogará no sábado, dia 28. O duelo contra o América de Teófilo Otoni ocorrerá no Independência, casa da equipe na competição.