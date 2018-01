Primeiro avião com corpos das vítimas chega a Chapecó às 7h de sábado

O primeiro avião que vai levar os corpos das vítimas de acidente aéreo à cidade de Chapecó está previsto para pousar no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso por volta das 7 horas (horário de Brasília) deste sábado. O translado até a Arena Condá, local escolhido para o velório coletivo, levará cerca de 1h30.

A chegada dos três voos, que saem de Medellín nesta sexta-feira, a partir das 19h (de Brasília), com destino a Santa Catarina, será intercalada e irá ocorrer com intervalo de 15 minutos. Um quarto voo, com vítimas que não tinham ligação direta com a Chapecoense, pousará em São Paulo. A aeronave com os corpos dos seis funcionários da Fox Sports deixou Medellín na manhã desta sexta-feira. O voo foi fretado pela emissora de televisão.

Na Arena Condá, o cerimonial terá duração de aproximadamente duas horas. O acesso ao gramado será restrito a cerca de duas mil pessoas, entre familiares, autoridades e pessoas ligadas diretamente ao clube catarinense. Os 19 mil torcedores poderão se despedir das vítimas das arquibancadas. Além disso, telões serão instalados na área externa do estádio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A diretoria da Chapecoense faz um apelo aos torcedores que não tiverem a oportunidade de entrar na Arena Condá para acompanhar o cerimonial sem tumulto. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas no local neste sábado. Após a cerimônia, os corpos serão levados para outras cidades de acordo com a vontade dos familiares das vítimas.