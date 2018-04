Primeiro coletivo do Internacional tem Rafael Moura titular

PORTO ALEGRE - Depois de uma semana de pré-temporada em Gramado, na Serra Gaúcha, o Internacional deu início nesta terça-feira à fase de treinos em Porto Alegre. E, depois de realizar atividades físicas pela manhã, à tarde o elenco colorado fez o primeiro treino coletivo sob o comando de Abel Braga.

Sem poder contar com os veteranos Dida e Forlán, que ficaram no vestiário realizando exercícios, o treinador escalou a equipe com Rafael Moura sendo o único atacante de um esquema 3-5-1 e com três reforços no time titular: o lateral-direito Gilberto, o zagueiro Paulão e o volante Aránguiz.

Assim, a equipe teve Muriel; Gilberto, Juan, Paulão e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, Otávio e D?Alessandro; Rafael Moura. Nos reservas jogaram: Agenor; Jorge Henrique, Ernando, Augusto e Alan; João Afonso, Josimar, Valdivia e Sasha; Caio e Wellington Paulista.

O Inter treina mais quatro vezes (quarta e sexta à tarde e na quinta em dois períodos) antes de fazer o seu primeiro jogo-treino, sábado, às 16h, contra o Cerâmica, no CT do Parque Gigante. Nesta quarta o clube enfrenta o Novo Hamburgo, fora de casa, pela segunda rodada do Gauchão, mas novamente utilizará seu time sub-23, comandado por Clemer.