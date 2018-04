Primeiro dia da Copa Africana termina sem gols JOHANESBURGO - O primeiro dia da polêmica Copa Africana de Nações de 2013 não teve nenhum gol. Depois do empate entre a dona da casa África do Sul com a estreante Cabo Verde, Marrocos e Angola entraram em campo neste sábado e também ficaram no 0 a 0. Os dois jogos foram válidos pelo Grupo A da competição.