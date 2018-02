Primeiro filho de Kaká será homem e deve nascer no Brasil

Kaká está passando pela melhor fase de sua carreira profissional e pessoal. Seu primeiro filho, que nascerá no ano que vem, será um menino. Sua esposa, Caroline, fez o exame na semana retrasada e o jogador soube o sexo da criança na semana passada, durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O local de nascimento do filho - ainda sem nome - deve ser o Brasil, embora o casal more em Milão, na Itália, onde Kaká joga. Nesta segunda-feira, Kaká está na Suíça para receber o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, mas não terá tempo para folga, já que seu time, o Milan, joga no fim de semana contra a Internazionale, pelo Campeonato Italiano.