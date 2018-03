Primeiro gol dá segurança a Flávio Depois do gol marcado contra o Universidad de Chile, o lateral-direito Flávio espera ter a tranqüilidade para, finalmente, mostrar seu futebol. Foi seu primeiro gol com a camisa do Santos e foi também a primeira vez que saiu de campo aplaudido pela torcida. E sabe que a oportunidade surgiu, já que o titular Paulo César deve ficar afastado cerca de dez dias por contusão. ?Nesse período e com a seqüência de jogos, quero melhorar muito?. Jogando na Vila Belmiro, o jogador sabe logo se está ou não agradando, já que fica muito próximo do torcedor. ?Na Vila a gente ouve tudo, já que a arquibancada fica do lado do gramado, mas procuro não ouvir muito e me concentrar no jogo?. Para Flávio, seria mesmo uma partida difícil. ?Havia muitas críticas, mas fui tranqüilo com o apoio do treinador e dos companheiros e, felizmente, fiz esse gol para acalmar mais e agora é continuar trabalhando para melhorar?. Uma das dificuldades que sente é a falta de ritmo. ?Fazia tempo que não jogava e isso é ruim porque o entrosamento não é prefeito e a gente sente a falta de ritmo?. Por isso, ele aposta tudo nas próximas partidas, como substituto de Paulo César, para um dia chegar à condição de titular.