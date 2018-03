Primeiro gol do Brasileiro é irregular O Campeonato Brasileiro de 2004 começou com uma polêmica. Aos 2 minutos de jogo Botafogo x Goiás, que está sendo disputado no estádio de Caio Martins, em Niterói, o árbitro paulista Anselmo da Costa validou erradamente um gol para o time carioca. A bola, chutada por Hugo, não entrou, mas mesmo assim, o árbitro deu gol. Cinco minutos depois, o Goiás empataria, com um belo gol de Alex. Neste momento o jogo está empatado: 1 a 1. Além de Botafogo x Goiás, estão em andamento Figuieirense x Inter e São Caetano x Vitória.