Primeiro Gre-Nal do ano termina 1 a 1 Grêmio e Internacional empataram, por 1 a 1, o clássico gaúcho na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela Copa Sul-Minas. O Internacional dominou o meio-de-campo e teve mais jogadas de ataque que, no entanto, esbarraram na experiente defesa gremista e não foram transformadas em chances de gol. Num contra-ataque o ala Gilberto conseguiu encobrir o goleiro Danrlei e abriu o placar para o Grêmio, aos 26 minutos do segundo tempo. O Inter partiu para o sufoco e conseguiu o empate aos 41 minutos, com um gol de Fabiano Costa. Em Caxias do Sul, o Juventude derrotou o Malutron por 2 a 0, com gols de Marcelo e Élder.