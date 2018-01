Primeiro jogo no Brasil faz 120 anos Há exatos 120 anos, em 14 de abril de 1885, segundo historiadores, era disputado o primeiro jogo oficial de futebol no Brasil, organizado por Charles Miller. Os protagonistas eram dois times formados por ingleses radicados na capital paulista, funcionários da Companhia de Gás, de um lado, e da São Paulo Railway, do outro. Na peleja, disputada na Várzea do Carmo, o São Paulo Railway Team venceu o The Gaz Team por 4 a 2. A expressão final dos jogadores foi: "Eta joguinho bom!..." Em pouco tempo, o esporte passava a interessar aos brasileiros. Em 1898, estudantes do Mackenzie College, em São Paulo, fundaram o primeiro clube brasileiro para a prática do futebol: a Associação Atlética Mackenzie.