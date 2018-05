Primeiro reforço do Botafogo, Renato já pensa na estreia

O jogador disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio e está ansioso para vestir a camisa alvinegra. "Estou muito feliz e motivado. Vou aproveitar meus últimos dias de descanso e férias e no dia 4 de janeiro me reapresento. O Botafogo é um clube muito tradicional, uma oportunidade enorme para a minha carreira", disse Renato.

O meia, que começou a carreira na Ponte Preta, não vê a hora de estrear no Engenhão, diante de sua torcida, no Campeonato Carioca. "Vi muitos jogos pela televisão e sei que o Engenhão é um estádio maravilhoso, o mais moderno do País", elogiou.