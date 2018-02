Primeiro reforço do Palmeiras: o fisioterapeuta Filé

O reforço que o Palmeiras deve anunciar nesta sexta-feira não entra em campo, mas é considerado de vital importância pelo técnico Vanderlei Luxemburgo: o fisioterapeuta Nilton Petrone, o "Filé", que estava trabalhando com Luxa no Santos. Veja também: Palmeiras fecha patrocínio de R$ 21 milhões com a Fiat Famoso por ter ajudado na recuperação do atacante Ronaldo Fenômeno, Filé visitou nesta quinta à tarde o CT da Barra Funda e passou ao gerente de futebol Toninho Cecílio sua proposta de salário por dois anos de contrato. O dirigente ficou de anunciar hoje o resultado da conversa: "Se conseguirmos fechar com o Filé, ficaremos com um departamento médico muito forte." Além de atuar na recuperação física dos jogadores, "a presença de Filé na comissão técnica pode ser um trunfo na hora de contratar reforços", acredita o diretor de futebol Savério Orlandi. Um dos nomes especulados no Palestra é o do lateral-direito Elder Granja, que sofreu o ano inteiro com problemas musculares no Inter. Empresariado por Gilmar Veloz, amigo de Luxemburgo, Elder Granja poderia se tratar com Filé e voltar a render o bom futebol mostrado em 2006. "A idéia de ter o Filé com a gente é exatamente essa, mas não confirmo o interesse no Elder Granja", disse Savério. Ao Jornal da Tarde, Filé contou ter sido procurado também pelo Corinthians e que espera para esta sexta-feira uma posição do Palmeiras. Ele seria o terceiro nome trazido do Santos por Luxa. Outros dois já confirmados são o preparador físico Antônio Mello e o cinegrafista Alexandre Ceolin - que trabalha na produção de vídeos motivacionais para o elenco e com informações sobre as equipes rivais. Além de Filé, Mello e Ceolin, o Palmeiras vai contratar outros dois profissionais indicados por Luxemburgo para trabalharem como seus auxiliares - um para atuar diretamente nos treinos e outro que fica como "espião", observando os times rivais e jogadores que possam ser contratados no futuro. O ex-atacante Evair já foi descartado para essa função. "É bom que se diga que a contratação dos profissionais indicados pelo Vanderlei não implica na dispensa daqueles que já trabalham no clube", disse Toninho. Reforços A diretoria tomou a postura de não falar publicamente sobre nenhuma possível contratação. Os meias Thiago Neves (Fluminense), Danilo (Kashima), Jorge Wagner (Betis) e Diego Souza (Grêmio), além do atacante Rafael Sobis (Betis), são alguns dos nomes especulados. "Não queremos passar para o torcedor falsas ilusões", justificou o vice-presidente Gilberto Cipullo. "Só posso garantir que vamos montar um time competitivo e que o grupo inteiro deverá estar definido até o dia 3." Luxemburgo sairá de férias semana que vem e voltará só depois do dia 3. O início da preparação será feito por Antônio Mello. "Mas, mesmo longe, o Vanderlei vai participar da montagem da equipe ativamente", disse Savério Orlandi.