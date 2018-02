Primeiro reforço do Santos para 2008: Marcinho Guerreiro

A diretoria do Santos confirmou, nesta sexta-feira, a primeira contratação para a temporada 2008: o volante Marcinho Guerreiro, ex-Palmeiras, e que estava no futebol ucraniano, jogando pelo desconhecido Metalurg Donetsk. A contratação do volante foi um pedido do novo técnico da equipe Emerson Leão, mas a permanência de Marcinho Guerreiro ainda é vista com desconfiança. Por isso, o contrato será de sete meses. Marcinho Guerreiro já foi jogador do técnico Emerson Leão no Palmeiras. Na época, Leão não economiza elogios ao atleta, que se recuperou de uma lesão em seu joelho justamente no Santos, neste ano, sob a supervisão do então fisioterapeuta do clube, Nilton Petrone, o Filé, que foi para o Palmeiras, juntamente com o técnico Vanderlei Luxemburgo. A chegada de Marcinho Guerreiro também indica que Maldonado não deve continuar no Santos na próxima temporada, uma vez que estaria sendo pretendido pelo Palmeiras, justamente por uma indicação do amigo pessoal, Luxemburgo.