Primeiros colocados jogam pela Série B Três dos quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro estarão em campo nesta sexta-feira, a partir das 20h30, na continuidade da 12ª rodada. Estarão em campo, paulistas, catarinenses, gaúchos, alagoanos e pernambucanos. Igual em pontos, com 22, ao Santo André e mantendo quatro jogos de invencibilidade, o Santa Cruz enfrenta o pior time até agora: o Caxias. Com apenas nove pontos, o time gaúcho vem de três derrotas consecutivas e, mais uma vez, será comandado pelo preparador físico Arthur Ruschel, já que o clube ainda não conseguiu acertar com um substituto para Roberval Davino, que deixou o cargo após a derrota para o Vila Nova, duas rodadas atrás. Quem também vive bom momento é o Sport, que está em quarto com 18 pontos e vai até Florianópolis para encarar o Avaí. O Leão pernambucano está animado pela goleada sobre o Vila Nova na rodada passada. O Avaí ocupa o 14º lugar, com 13 pontos, chegou a estar na zona de classificação, mas desabou após quatro rodadas sem vencer. Na última rodada, porém, empatou fora de casa com o Santo André, na estréia do técnico Márcio Araújo. Em terceiro lugar, com 20 pontos, a Portuguesa recebe o CRB. A Lusa vem de duas vitórias seguidas, diante de Criciúma e Caxias, e tem como atração a estréia do centroavante Leandro Amaral, uma das maiores revelações do clube e que volta a jogar no Canindé. O time alagoano empatou em casa com o São Raimundo e, por isso, está em sétimo com 18 pontos. A 12ª rodada começou na terça-feira com três jogos: Ituano 3 x 1 Criciúma, Náutico 3 x 2 Paulista e Anapolina 0 x 1 Ceará. Quatro jogos estão programados para sábado e um para domingo.