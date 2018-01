Primo de Collor é eleito no CSA O ex-deputado federal Euclides Mello, primo do ex-presidente Fernando Collor (PRTB), foi eleito presidente do Centro Sportivo Alagoano (CSA) - time de maior torcida e maior número de títulos em Alagoas. Euclides derrotou o vereador Jorge VI (PSDB) por 61 votos contra 53. Ele vai suceder o filho de Collor, empresário Arnon de Mello Neto, que dirigiu o clube por dois anos, mas não conseguiu ganhar nenhum título. Euclides volta ao cargo depois de ser substituído por Arnon em setembro de 1999. A eleição, que foi a mais concorrida e disputada dos últimos anos, aconteceu na segunda-feira à noite, na sede do clube, no bairro do Mutange. Euclides era o candidato de Collor, enquanto Jorge VI contou com o apoio da prefeita Kátia Born (PSB) e do senador tucano Teotônio Vilela Filho (PSDB). A posse da nova diretoria do CSA está marcada para sexta-feira (07), quando o clube faz aniversário. Depois de eleito, o novo presidente prometeu valorizar a "prata da casa" e priorizar a conclusão das obras do estádio Gustavo Paiva, que pertence ao CSA.