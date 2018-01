Primo de Kaká é novo reforço do Marília Depois de anunciar as dispensas do meia Tim e do atacante Bebeto, a diretoria do Marília não perdeu tempo e já contratou dois novos jogadores para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Os atacantes Edson Di e Eduardo Delani chegam ao MAC nos próximos dias para ajudar a quebrar a série de três derrotas consecutivas na competição. Delani não é muito conhecido no futebol mas, se depender da família, tem tudo para se dar bem. Ele é primo do meia Kaká, do São Paulo. Aos 21 anos, o jogador, que tem seus direitos federativos vinculados ao Cruzeiro, chegou a ser anunciado este ano com o reforço do Gama-DF, mas acabou não entrando em acordo com o time candango. Edson Di vinha atuando pelo Juventus, de São Paulo, onde disputou o Campeonato Paulista de 2002 e marcou oito gols.