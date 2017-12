Primo pobre do Palmeiras disputa título Enquanto o Palmeiras comemora a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado com a partida diante do Botafogo, o "primo pobre" do clube, o Palmeiras Nordeste da Bahia disputa também sua primeira final do ano, contra o Cruzeiro de Cruz das Almas, valendo a Taça da Bahia, torneio organizado pela Federação Baiana de Futebol para manter em atividade as equipes que não disputaram nenhum dos certames nacionais. Como venceu a primeira partida domingo passado por 1 a 0, o "porco baiano" pode até perder pelo mesmo placar que se sagra campeão no jogo marcado para a cidade de Candeias, vizinha a Feira de Santana, município sede do Palmeiras-NE. Contudo, se a situação em campo aparentemente melhorou depois de um ano ruim onde a equipe fez péssimas campanhas nos torneios anteriores, a situação administrativa do clube é das piores. A diretoria está sendo acusada de dar calote em jogadores, ex-funcionários e até no dono da casa alugada para a concentração da equipe em Feira de Santana. Pelo menos sete jogadores, quase um time completo, se dizem "enganados" pelo presidente Epitácio Ribeiro. Eles ganharam passe livre, mas nenhum recebeu um centavo de direitos trabalhistas que alegam ter. Os atletas Reinaldo e Renato já entraram na Justiça do Trabalho e os outros cinco pretendem fazê-lo em breve. "O presidente está se escondendo da gente", disse Renato, visivelmente irritado com a situação. Três ex-funcionários já ganharam indenizações na Justiça do Trabalho e o processo está na fase de execução. O ex-gerente financeiro do clube, Manoel Mascarenhas Lima, é outro que move uma ação indenizatória reivindicando mais de R$ 20 mil de Ribeiro. Já o proprietário do imóvel usado como concentração estaria com quatro meses de aluguéis atrasados a receber e pretendendo despejar o Palmeiras-NE. A exemplo dos jogadores e ex-funcionários a reportagem da Agência Estado não conseguiu localizar o presidente Ribeiro para explicar o caso. O boato em Feira de Santana é de que o contrato de associação entre o clube baiano e a matriz de São Paulo termina em dezembro e não será renovado. Pelo que se sabe o Palmeiras-NE recebia R$ 60 mil por mês da matriz paulista para representá-lo na Bahia e formar jogadores na região que seriam aproveitados na Sociedade Esportiva Palmeiras. Contudo, desde que a associação foi firmada no final de 2001 nenhum atleta de Feira de Santana conseguiu se firmar em São Paulo.