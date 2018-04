Prince Boateng rescinde com Las Palmas e pode voltar ao futebol alemão

A passagem Kevin-Prince Boateng pelo Las Palmas está encerrada. Nesta quarta-feira, o clube espanhol anunciou que aceitou um pedido do meia ganês para encerrar o seu contrato. O acordo do jogador, de 30 anos, havia sido renovado recentemente, em maio, até 2020, mas não será mais cumprido.

Em um comunicado oficial, o Las Palmas anunciou que Boateng deixou o clube por razões pessoais. "A situação pessoal do jogador, de caráter irreversível, precipitou a sua saída. Boateng seguirá a sua carreira esportiva em um local que o permita ficar perto da sua família", afirmou o clube espanhol em seu comunicado oficial.

Não está claro qual será o futuro de Boateng, mas a declaração de que o jogador pretende ficar próximo da sua família, deverá levá-lo a retornar ao futebol alemão, onde defendeu o Hertha Berlin, time em que iniciou a sua carreira, o Borussia Dortmund e o Schalke 04.

Além desses clubes, Boateng também defendeu os ingleses Tottenham e Portsmouth e o Milan, o seu último time antes do Las Palmas. O meia agora deve definir em breve o seu futuro para a sequência da sua carreira, que inclui as participações nas edições de 2010 e de 2014 da Copa do Mundo pela seleção de Gana.