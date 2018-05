Princesa de Solimões avança e vai enfrentar Santos

SÃO PAULO - Mais dois times garantiram vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o América-RN despachou o Boa Vista-RJ e o Princesa de Solimões-AM se credenciou para ser o próximo adversário do Santos na competição nacional.

O time amazonense foi até Taguatinga para enfrentar o Brasiliense e foi derrotado por 4 a 2. No entanto, ficou com a vaga na fase seguinte da Copa do Brasil porque havia vencido o jogo de ida pelo placar de 3 a 1 - o maior número de gols marcados fora de casa favoreceram a equipe.

Em Natal, o América-RN confirmou seu favoritismo e venceu o Boa Vista por 2 a 0. Como já tinha vencido na ida por 2 a 1, o time potiguar ampliou sua vantagem e sacramentou a vaga na segunda fase.

Dois jogos serão disputados nesta quinta-feira, uma pela volta da primeira fase, entre Vitória-BA e J.Malucelli. E outro pela segunda fase, em confronto de ida, entre Santa Rita-AL e Potiguar-RN.