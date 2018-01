Príncipe vai entregar prêmio à seleção A campanha na Ásia, na conquista do pentacampeonato mundial, foi decisiva para que a seleção brasileira conquistasse o prêmio Príncipe de Astúrias, na categoria Esporte. O troféu é um dos mais tradicionais da Espanha e reconhece, anualmente, destaques também nas áreas cultural e científica. A cerimônia de entrega dos US$ 50 mil e de uma estatueta criada pelo artista catalão Juan Miró está marcada para 25 de outubro, em Oviedo, no Norte do país. Felipe de Bourbon, filho do rei Juan Carlos II e herdeiro do trono, comparece para dar os presentes, já que é ele quem tem o título de Príncipe de Astúrias. O Brasil superou a atleta moçambicana Maria Mutola por 16 indicações a 6 na votação final. Ambos haviam deixado para trás candidaturas fortes como as do Real Madrid (que completou 100 anos em março) e do alemão Michel Schumacher, pentacampeão de Fórmula 1. O resultado foi anunciado pelo espanhol Juan Antonio Samaranch, ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). "A distinção se deve aos valores de integração social que o futebol representa para os brasileiros", destacou o antigo dirigente. "O futebol é uma paixão popular compartilhada por toda a nação." Os dois primeiros brasileiros a se manifestarem, tão logo saiu o prêmio, foram Roberto Carlos e Ronaldo, agora juntos no Real Madrid. "Fico feliz e encantado por fazer parte de um grupo vencedor", comentou o atacante, ainda à espera de estrear no novo clube. "Para mim, se trata de motivo de orgulho, pois sei como é importante esse prêmio e o que significará para o Brasil", emendou o lateral. O técnico Luiz Felipe Scolari também festejou a lembrança dos espanhóis. O treinador campeão do mundo estendeu o mérito para o futebol brasileiro e não apenas para a equipe que comandou em 2002. "O prêmio evoca a grandeza de todas as nossas seleções nacionais", advertiu Felipão. "Por isso, todos só temos de agradecer. Eu, especialmente, por ter guiado uma equipe maravilhosa." A idéia dos organizadores é fazer com que os capitães das conquistas mundiais representem o Brasil, na festa em outubro. No caso de Mauro, que morreu na semana passada, pode ser convidado algum parente.