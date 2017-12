Príncipe William visita treinamento da seleção inglesa O príncipe William, que fez uma visita surpresa aos jogadores da seleção da Inglaterra nesta quinta-feira, se divertiu com a comemoração que é a novidade no país: a dança ao estilo robô do atacante Peter Crouch após marcar um gol. O príncipe, que há um mês é o presidente de honra Federação Inglesa de Futebol, caiu na risada quando, animado por seus colegas de time, o jogador do Liverpool repetiu os movimentos mecânicos que fez na terça-feira para comemorar o gol que marcou no jogo contra a Hungria. A rede de notícias BBC apelidou o jogador de "Robocop", enquanto a Sky News chegou a convidar dançarinos de hip hop para analisarem os passos de Crouch e o jornal The Guardian oferece um curso para quem quiser aprender a dançar como o jogador. "Foi um pouco surreal, mas o príncipe pareceu ter gostado", disse Crouch. A equipe inglesa continuou nesta quinta a treinar no campo de Carrington, que pertence ao Manchester United, para o seu primeiro jogo na Copa do Mundo, que será contra o Paraguai, em Frankfurt. O membro da casa real também falou com a estrela do time, o atacante Wayne Rooney, que sofreu uma lesão no pé direito durante a partida do Manchester United contra o Chelsea, em abril, e ainda está se recuperando, mas ainda está na escalação do técnico da equipe inglesa, Sven-Goran Eriksson. No próximo sábado o técnico da seleção terá a última oportunidade para fazer os acertos finais na equipe antes de começar a Copa. A Inglaterra enfrentará a Jamaica, em Manchester.