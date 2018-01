Prinz leva prêmio da Fifa pela 3ª vez A alemã Birgit Prinz foi eleita nesta segunda-feira a melhor jogadora de futebol do mundo em 2005. Ela bateu a brasileira Marta e a norte-americana Shannon Box na votação da Fifa e conquistou o prêmio pela terceira vez seguida, repetindo os feitos de 2003 e 2004. Dos votos de treinadores e capitãs de todas as seleções nacionais, Prinz conseguiu 513 pontos. Marta, que tem apenas 19 anos e também esteve entre as finalistas no ano passado, acabou com a segunda colocação dessa vez: 429 pontos. E Shannon Box somou 235 pontos. Aos 28 anos, Prinz já marcou 90 gols em 143 partidas internacionais com a seleção alemã. Além dela, que venceu nos últimos 3 anos, o prêmio de melhor jogadora do mundo só foi entregue para outra pessoa: a norte-americana Mia Hamm, que ganhou nas duas primeiras edições, em 2001 e 2002.