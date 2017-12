Prioridade do Avaí é não tomar gol Líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, com cinco pontos, o Avaí embarcou nesta quinta-feira com o time titular definido para o Distrito Federal, onde no sábado, às 16 horas, joga contra o Brasiliense, em Taguatinga, pela primeira rodada do returno da final do torneio. Ao confirmar a escalação de Luizinho Neto para o lugar do, até então titular, Edilson, na função de lateral-direito, o técnico Roberto Cavalo deixou Florianópolis consciente de que a partida representará um divisor de águas para o Avaí. "A nossa classificação para a Série A será definida em Brasília", analisou. Para o treinador, a prioridade do time na partida é a não tomar gol. Tanto que escalou a equipe com poder de marcação, consignada na presença de três volantes (Juliano, Bilu e Marcos Basílio) e apenas um homem (Marquinhos Paraná) na armação de jogadas. "Se a gente conseguir pontuar nesta partida, daremos um grande passo para a classificação", assegura Juliano, ex-Atlético-PR, que retorna ao time após cumprir suspensão automática.