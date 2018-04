Prioridade do Botafogo é a renovação de Túlio

A diretoria do Botafogo segue trabalhando na montagem do time para a próxima temporada. Com a saída de pilares como Zé Roberto, Dodô e Joílson, a permanência de outros nomes fundamentais, como o volante Túlio, é prioridade. Por isso, o clube apresentou proposta de renovação por três anos ao jogador, nesta quarta-feira. Assim, Túlio deve encerrar sua carreira no clube, ao fim de 2010. "Todos sabem que o meu pensamento é o de encerrar a carreira no Botafogo e fiquei feliz em saber que esse é a diretoria também quer assim. Pedi um tempo para pensar, mas deixei a entender que a proposta será aceita", confirmou o volante, que não esconde que não se sentirá realizado caso não conquiste um título importante com a camisa do clube. "Fiquei realmente feliz com esse que deve ser o meu último contrato na carreira. Pretendo conquistar o que eu quero no futebol: um título nacional." O técnico Cuca, enquanto isso, tenta manter o grupo motivado para a partida contra o Figueirense domingo, no Engenhão. "Queremos recuperar a oitava colocação que perdemos para o Internacional na rodada passada. Seria a melhor posição do Botafogo desde a conquista do título brasileiro de 1995", lembrou o treinador. O dirigente Ricardo Rotenberg, que está na Argentina avaliando possíveis reforços para o clube, adiou seu retorno para hoje (quinta-feira). Nesta quarta-feira, ele iria analisar um jogador de meio-de-campo. A expectativa é que Rotenberg chegue com o nome de um zagueiro com tudo encaminhado para a contratação.