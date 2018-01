Prioridade do Vasco é renovar contratos O vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luiz Moreira, disse que o clube continuará em busca de reforços, embora até agora o time não tenha acertado com ninguém. Ele afirmou que a prioridade é a renovação de contrato dos principais jogadores. Nesta terça-feira, Moreira deixou escapar que somente em janeiro vai discutir a renovação de contrato do goleiro Roberto, que se saiu muito bem na fase mais crítica do clube em 2005. O dirigente negou que o volante Rodrigo Pontes, que atuou pela Portuguesa na Série B, esteja nos planos do Vasco, como chegou a ser veiculado por emissoras de rádio do Rio.