Prioridade no Fla é contratar o técnico O Flamengo só vai pensar em reforços quando acertar a contratação do novo treinador. Nesta terça-feira, o diretor-técnico Júnior se reuniu com o vice-presidente de futebol, Paulo Dantas, para discutir alguns nomes. Até o momento já foram cogitados os de Renato Gaúcho, Abel Braga e Mário Sérgio para o comando da equipe. Mas alguns reforços já foram sondados. O lateral-esquerdo Athirson, atualmente sem clube, pode voltar. Bem como o jovem atacante Nélio, emprestado ao Atlético-PR. E o volante Carlos Alberto, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, foi contactado. Os dirigentes também já estudam a renovação de contrato de seus principais jogadores. É o caso do goleiro Júlio César, o lateral-direito Rafael e o meia Felipe. Já os volantes Fabinho e André Gomes devem deixar o clube.