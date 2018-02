Prioridade no Santos é renovar contratos de jogadores

O Santos é o único grande clube paulista que ainda não contratou reforços para 2008. E é bom o torcedor santista ter calma: a diretoria está mais preocupada com a renovação de contrato de alguns jogadores do que correr atrás de novas peças para o elenco - o atacante Nenê, do Monaco (França), pode ser o primeiro a chegar, mas sua contratação depende da liberação dos franceses. Por enquanto, o meia Pedrinho é o a prioridade na Vila Belmiro. De acordo com o gerente de futebol do Santos, Ilton José da Costa, o clube deve ter mais uma conversa nesta quinta-feira com o procurador do atleta para tentar definir o seu futuro. O dirigente santista, entretanto, não está muito otimista. Pedrinho recebeu uma boa proposta de futebol japonês e o Santos não tem como oferecer os mesmos salários a ele. Assim, é provável que o meia seja mais um deixar a Vila Belmiro, depois de Petkovic, Baiano e Leonardo, que foram dispensados. A falta de dinheiro é o principal problema do Santos. O técnico Vanderlei Luxemburgo trocou a Vila Belmiro pelo Palmeiras justamente pela possibilidade de pouco investimento em reforços. Além do meia Pedrinho, o Santos tenta ainda a renovação do contrato do zagueiro Adaílton. Ele, porém, deve seguir mesmo na Vila Belmiro em 2008. Já o atacante Nenê, do Monaco, voltou nesta quarta-feira a manifestar desejo de jogar mais uma vez na Vila Belmiro. Ele quer vestir a camisa santista em 2008 - foi vice-campeão da Libertadores com o time de 2003. "Existe a possibilidade, só depende do Monaco", avisou Nenê, que nesta quarta-feira participou da 4ª edição do Futebol Solidário, jogo beneficente disputado na Vila Belmiro. "Se der certo, vou jogar aqui com o maior prazer." Nenê retorna para a França no dia 2 de janeiro e vai tentar convencer os dirigentes de seu clube a liberá-lo para jogar no Brasil. A idéia é que conseguir um empréstimo para o Santos. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Léo deve adiar o sonho de retornar ao Santos. O técnico do Benfica, José Antonio Camacho, pediu o retorno do jogador e ele vai se reapresentar nesta quinta-feira em Portugal. Comissão Serginho Chulapa, que foi auxiliar técnico de Luxemburgo no Santos, não terá o mesmo cargo com a chegada de Emerson Leão - os dois já tiveram problemas no passado. Serginho Chulapa, no entanto, quer seguir na Vila Belmiro e vai fazer um pedido ao presidente do clube, Marcelo Teixeira. "Vou ter um reunião com o presidente na semana que vem. Vamos ver se ele arruma algum cargo nas categorias de base pra mim, enquanto não aparece nenhuma outra proposta", falou o ex-jogador à Rádio Jovem Pan.