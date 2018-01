Prioridade no Vasco é recuperar Edmundo Recuperar o atacante Edmundo é o principal objetivo do Vasco, durante os dez dias de paralisação do Campeonato Brasileiro, por causa da disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O jogador está com o tornozelo direito inchado e não vem atuando pelo time. A esperança é a de que até o dia 14, data do confronto contra o Fluminense, no Maracanã, Edmundo tenha condições de ser escalado. O jogador não escondeu sua frustração por não estar atuando. De acordo com ele, as dores já não o incomodam com tanta intensidade.