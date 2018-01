Prisão de Desábato sai até na China Jornais de todo o mundo, em suas versões na internet, noticiaram a prisão do zagueiro Leandro Desábato. A notícia chegou até o outro lado do mundo: no China View, a punição ao jogador do Quilmes estava em seu canal de esportes. O assunto estava nos principais jornais especializados: As e Marca, da Espanha, Olé, da Argentina, Gazzetta dello Sport, da Itália, e A Bola, de Portugal. O incidente também foi abordado por diários que não se dedicam só ao esporte, como o americano The New York Times e o argentino Clarín, principal jornal do país, que deu destaque na página principal de seu site.