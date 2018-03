Problema cardíaco afasta atleta do Vasco O zagueiro Ciro foi afastado preventivamente dos treinos no Vasco, nesta quinta-feira, por causa de problemas cardíacos. No teste de esteira, assistido por uma equipe médica da Clínica Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio, foi diagnosticado uma "pequena" arritmia no coração do jogador, que foi contratado junto ao Americano depois do Campeonato Carioca. De acordo com o médico do Vasco, Pedro Valente, Ciro será submetido no início da próxima semana a novos exames, que vão apontar a necessidade ou não de uma intervenção cirúrgica. "Não há nada de grave com o atleta. Os cardiologistas do Pró-Cardíaco estão otimistas. As chances de o jogador passar por uma cirurgia são remotas", explicou Pedro Valente, lembrando que o volante Ygor teve problema idêntico durante o Campeonato Carioca e hoje "joga normalmente". O médico do Vasco contou também que "em nenhum momento os cardiologistas falaram que o jogador teria de abandonar o futebol". Segundo Pedro Valente, Ciro se assustou quando soube da notícia, mas logo depois ficou mais calmo. "Ele está animado", revelou o médico. O zagueiro de 22 anos estreou com a camisa do Vasco no clássico contra o Botafogo, domingo, pela última rodada do Brasileiro, e teve boa atuação, segundo o técnico Dário Lourenço. Com esse problema, Ciro nem viaja com a delegação para o confronto contra o Juventude, no próximo domingo. E o zagueiro Éder deve ficar com sua vaga, formando dupla com Alemão.