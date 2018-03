Problema cardíaco afasta jogador de 20 anos cedido pela Inter à Udinese

Ainda no início de sua carreira como profissional, o jovem Assane Gnoukouri sofreu um duro baque nesta quarta-feira. Promessa da Inter de Milão e emprestado à Udinese para ganhar experiência, o jogador de 20 anos foi diagnosticado com um problema cardíaco e terá que se afastar do futebol.

De acordo com comunicado divulgado pela Udinese, Gnoukouri foi submetido nos últimos dias a testes que apontaram para tal condição cardíaca. O clube não revelou qual o problema enfrentado pelo jogador, mas explicou que ele ficará afastado ao menos pelos próximos três meses para ser reavaliado e submetido a tratamento.

Gnoukouri estreou entre os profissionais da Inter em 2015, ainda com 18 anos. Na época, o técnico Roberto Mancini disse que o marfinense tinha "potencial para se tornar num grande jogador" e "qualidades que poucos jogadores possuem". Presença constante na seleção sub-23 de seu país, ele perdeu espaço no clube e foi emprestado no mês passado à Udinese, pela qual sequer atuou.