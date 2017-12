Problema cardíaco tira australiano Vidmar da Copa O veterano zagueiro australiano Tony Vidmar desistiu de disputar a Copa do Mundo depois que exames verificaram uma arritmia cardíaca que o impede de exercer atividades físicas. "Adoraria jogar a Copa do Mundo, é um sonho, mas não posso me arriscar a jogar sem estar plenamente consciente das minhas condições de saúde", afirmou Vidmar, de 35 anos, que fez 75 jogos pela seleção desde 1991 - participou de quatro Eliminatórias, inclusive dos fracassos nas repescagens de 1994, 1998 e 2002 - e defende o NAC Breda, da Holanda. O técnico da Austrália, Guus Hiddink, deve anunciar ainda nesta terça-feira os 23 convocados para o Mundial. A Austrália está no Grupo F, o mesmo do Brasil, e estréia na Copa no dia 12 de junho, contra o Japão, em Kaiserslautern. Antes, disputa amistosos contra a Grécia, no dia 25 de maio, em Melbourne, e, já na Europa, contra a Holanda, no dia 4 de junho, em Roterdã, e o Liechtenstein, no dia 7, em Ulm, na Alemanha.