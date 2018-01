Problema de Carlos Alberto é gastrite O meia Carlos Alberto está com uma "gastrite moderada". Esse foi o resultado da endoscopia a que ele foi submetido segunda-feira, recebido nesta sexta-feira pelos médicos do Corinthians. A nutricionista do clube, Cristine Fernandes, já preparou uma dieta especial para o meia. A gastrite não impede Carlos Alberto de jogar e treinar normalmente, mas ele deverá ser acompanhado com atenção pelos médicos do clube para que não ocorra o mesmo que se passou no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro no Estádio do Mineirão - o meia se sentiu mal, teve enjôos e precisou ser trocado por outro jogador. Com o restante do elenco, Carlos Alberto ganhou folga neste final de semana. Com o Brasileirão parado, os atletas foram liberados pela comissão técnica. "Eles estavam merecendo isso", disse o treinador Márcio Bittencourt. Os jogadores se reapresentam segunda-feira à tarde. Fazem um treino rápido e depois seguem para Águas de Lindóia (SP). Lá, ficarão no hotel do ex-zagueiro Oscar Bernardi, com três campos oficiais, até o próximo sábado. No domingo, enfrentam o Flamengo, em Mogi-Mirim (SP).