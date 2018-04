Problema de Lucas Lima é o desgaste físico, avalia comissão técnica do Palmeiras

A razão da queda de rendimento do meia Lucas Lima nos últimos jogos do Palmeiras é o desgaste físico. Essa foi a avaliação feita pelo técnico Roger Machado após o empate por 1 a 0 com o Boca Juniors pela Libertadores.

"Não vejo o jogador em má fase. Ele pode oscilar em uma ou outra partida, mas não vejo com rendimento muito abaixo do que vinha demonstrando nos outros jogos", afirmou o treinador na noita de quarta-feira.

O desgaste físico - não só de Lucas Lima, mas de todo o elenco - fez com que a comissão técnica cancelasse o treino desta quinta-feira. O time se reapresenta nesta sexta-feira à tarde na Academia de Futebol. O time volta a jogar na segunda-feira, na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

"As observações dos atletas serão feitas de acordo com a necessidade. Nós vamos estrear no Campeonato Brasileiro e nosso objetivo é vencer a competição. Para isso, precisamos dos jogadores em boas condições físicas.