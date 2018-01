Problema de Maradona é pancreatite, de acordo com médico O ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, estaria à beira de uma pancreatite (inflamação do pâncreas - órgão situado atrás do estômago e que influencia na digestão). A afirmação é de seu próprio médico pessoal, Alfredo Cahe. ?O problema é que da hepatite tóxica à pancreatite é um só passo?, alertou, ao jornal Perfil neste fim de semana. O comentário do médico aumentou as especulações sobre o estado de saúde real do ex-jogador, internado às pressas na sexta-feira na clínica Los Arcos no bairro portenho de Palermo. Desde aquele dia, os comunicados médicos sobre Maradona foram resumidos e ambíguos. De forma simultânea, cresceram os rumores de que o ex-astro estaria com a saúde gravemente abalada e de que os médicos do hospital especulavam sobre a necessidade de um transplante hepático. No sábado, o último comunicado médico da clínica Los Arcos (o próximo comunicado será emitido nesta segunda) afirmava que o estado do ex-astro era ?estável?. Mas, uma linha abaixo indicava que os resultados dos exames hepáticos ?não estão dentro dos parâmetros normais?. O ex-manager de Maradona, o polêmico Guillermo Coppola (indicado por parentes do ex-astro e analistas esportivos como o homem que estimulou ?El Diez? à uma vida de gandaia e que também quase o levou à ruína financeira), declarou que a vida de seu ex-amigo é um cenário de situações extremas. ?Da mesma forma que joga futebol com toda a garra, quando come, o faz com voracidade. A mesma coisa aconteceu com a droga, e agora é com o álcool. É uma personalidade compulsiva?. Segundo Coppola, Maradona é ?ingovernável?. No dia 28 de março Maradona foi internado com uma hepatite tóxica provocada por excessivo consumo de bebidas alcoólicas. Ele permaneceu no Sanatório Güemes durante 13 dias. Na quarta-feira de madrugada da semana passada Maradona, após horas de pressões sobre a diretoria do sanatório, conseguiu a alta. Dali, foi para uma chácara no município de Ezeiza, na grande Buenos Aires, levado pela namorada, Verónica Ojeda. A ex-esposa de Maradona, Claudia Villafañe, e as filhas Dalma e Gianinna, não concordaram, pois preferiam que o ex-jogador continuasse internado. Maradona não atendeu os conselhos familiares e - segundo informações extra-oficiais - passou dois dias de farra com os amigos na chácara. Na sexta-feira de madrugada, teve dores abdominais intensas. Uma ambulância - que Cahe, precavidamente havia colocado na porteira da chácara, de plantão - o levou a um hospital público em Ezeiza. Testemunhas citadas pelo jornal Perfil sustentam que na ocasião, Cahe - o controvertido médico que cuida da saúde de Maradona há 30 anos - achou que era o fim. ?Diego está indo embora?, teria dito o médico, angustiado. Horas depois, Maradona foi levado à clínica Los Arcos. A expectativa é que permaneça ali durante esta semana. Tratamento reprovado Uma pesquisa realizada pelo site do jornal econômico Infobae indicou neste domingo que 79,5% acreditam que o tratamento médico e psiquiátrico conferido a Maradona é errado. Os que concordam são 20,5% dos internautas.