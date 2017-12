Problema do Brasiliense é o ataque O Brasiliense pode até conseguir a classificação antecipada na rodada de sábado da Série B do Brasileiro, quando recebe o Fortaleza. Mas o problema do técnico Edinho é a má fase dos atacantes do elenco, que não marcam gols há 13 partidas. Apesar desse jejum, o Brasiliense lidera o quadrangular final da Série B, com 6 pontos. "Os quatro times estão embolados na pontuação. Mas nós dependemos do nosso próprio esforço e disposição para vencer e conquistar a vaga", disse o meia Iranildo, um dos destaques da equipe na vitória sobre o Avaí no último sábado. Para esse jogo com o Fortaleza, Edinho poderá contar com o retorno do volante Pituca, que cumpriu suspensão automática.