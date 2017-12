Problema do Ituano é falta de velocidade O Campeonato Brasileiro da Série B já está na quarta rodada e o Ituano marcou apenas dois gols até agora. Para o treinador, falta velocidade entre o meio-campo e o ataque. Leandro Campos tem reforçado os treinamentos visando uma melhor saída de bola, com maior rapidez e eficiência. "Se nós não conseguirmos trabalhar bem a bola e impor um contra-ataque mais eficiente, além de não fazer gols, corremos risco de proporcionar vantagem para o ataque do adversário". Para o próximo jogo, contra o Anapolina, sábado, em Anápolis-GO, o treinador espera um novo comportamento, principalmente dos meias responsáveis pela criação do time. Alexandre Sales e Christian foram destaques na intertemporada, mas nos últimos jogos estão lentos na saída de bola. "Eles vão treinar com bola e também fisicamente. Quero os dois novamente em ponto de bala. O ataque precisa receber bem as bolas para poder funcionar", comenta o treinador. O ataque tem atuado com Jabá e Rômulo. Mas vai contar agora com o reforço de Gilson, jogador que estava emprestado ao São Bento, de Sorocaba. O time segue treinando em dois períodos no Estádio Novelli Júnior, em, Itu.