Problema do São Paulo: finalizações Excesso de chances de gols perdidas. Este foi, para os jogadores do São Paulo, o motivo da derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no Estádio Olímpico. O volante César Sampaio considerou que o time fez boa partida, mas pecou nas conclusões. "O resultado não refletiu o que aconteceu dentro de campo. Criamos mais e tivemos muitas oportunidades, mas não conseguimos marcar. E o Grêmio, na única chance que teve conseguiu aproveitar", disse o jogador. A opinião do volante é praticamente a mesma do goleiro Rogério Ceni, que durante a partida fez várias defesas importantes. "Nossa equipe teve competência na criação das jogadas, mas não soubemos finalizar com a mesma precisão. Não podemos negar que isso foi determinante". Para o capitão do São Paulo, o Grêmio dominou a partida até fazer o primeiro gol. Depois, recuou e a equipe paulista passou a ter o controle da situação. "O Grêmio criou bastante até fazer o gol. Só que, depois disso, eles recuaram muito e deixaram de jogar. Só se preocuparam em conter nosso ataque e foram mais felizes." O lateral-direito Cicinho, que pelo segundo jogo seguido faz o gol do São Paulo - ele marcou no tempo normal no empate por 1 a 1 com o São Caetano, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana -, foi um dos poucos a não considerar o resultado injusto. "Perdemos muitos gols, mas o futebol é assim. Eles foram mais felizes e mereceram a vitória", analisou. Esta foi a primeira derrota do São Paulo desde que Emerson Leão assumiu o comando da equipe. Antes disso, em seis partidas, a equipe havia conquistado uma vitória e quatro empates. O São Paulo não vai ter muito tempo para ficar pensando na derrota no Sul. Isso porque na terça-feira recebe o Paysandu, no Morumbi, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paraense passou boa parte da competição ameaçado pelo rebaixamento, mas vem crescendo de produção nas últimas partidas e, mesmo jogando fora de casa, deve ser mais um adversário difícil de ser batido por uma equipe que não tem mostrado poder ofensivo.