'Problema maior não era a altitude', diz Tite após vitória no Chile

Tite comemorou bastante a vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Cobresal na estreia da equipe na Copa Libertadores. Para o treinador, mais importante do que o time ter superado a altitude de 2.600 metros de El Salvador, no Chile, foi ter derrotado um adversário que ele considerado muito perigoso.

"Problema maior não era a altitude, mas a qualidade do adversário. O Cobresal tem uma equipe entrosada, com bom entrosamento. Sabíamos que seria um jogo muito difícil", disse o treinador.

Antes do jogo de quarta-feira, o Cobresal nunca havia sido derrotado na Libertadores. A equipe disputa a competição pela segunda vez. Em 1986, o Cobresal venceu um jogo e empatou cinco e acabou eliminado na primeira fase.

"Claro que estou satisfeito com o resultado. Sei que o Cobresal tinha seis jogos na Libertadores e é a primeira derrota. Nós sabíamos do grau de dificuldade e da qualidade do Cobresal", comemorou Tite.

Com a vitória de quarta-feira, o Corinthians assumiu a liderança do Grupo 8 da Libertadores. No outro jogo da chave, disputado na terça-feira, Santa Fé e Cerro Porteño empataram.

"Ser ou estar na liderança na primeira rodada é circunstancial. É importante vencer fora. Em 2012, empatamos com o Táchira, 1 a 1, com um gol aos 47 do segundo tempo. Estamos no processo de construção da equipe", disse Tite.