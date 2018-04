Problema muscular faz Jadson abandonar treino com bola

O meia Jadson voltou a sentir um problema muscular e virou dúvida para o jogo de domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O meia do Corinthians abandonou o treino com bola desta quinta-feira após sentir um desconforto na coxa esquerda - na quarta-feira ele já havia sentido essa lesão.

Tite começou o treino desta quinta-feira com Jadson no meio de campo. Renato Augusto, recuperado de dores na perna esquerda, ganhou a posição. No fim do treino, Tite testou Danilo na vaga.

A principal mudança na equipe, no entanto, foi a entrada de Petros no lugar de Malcom. Tite mudou o esquema tático relação ao jogo contra a Chapecoense. Sem Malcom, convocado na seleção sub-20, o técnico formou o ataque com Guerrero e Mendoza. Emerson Sheik, de saída do clube, e Vagner Love, que não emplacou no time, permaneceram na academia. Mas ambos devem ser relacionados para o jogo contra o Fluminense.