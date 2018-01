Problema no avião frustra são-paulinos O sonho de um grupo de torcedores são-paulinos de ver seu time conquistar o tricampeonato mundial no Japão começou com um verdadeiro pesadelo. Passageiros do vôo 91 da Air Canadá, que deveria decolar às 22h50 de domingo, do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram informados de que havia uma avaria na aeronave. Depois de passarem cerca de 3 horas dentro do avião, aguardando o conserto, eles foram avisados de que não havia condições para voar. Assim, os residentes em São Paulo retornaram para suas casas e os demais foram encaminhados a hotéis. Há uma promessa para eles conseguirão embarcar num vôo às 10 horas desta segunda-feira para o Japão. O promotor de Justiça aposentado Renato Guimarães Júnior, residente em Campinas, é um dos passageiros que foram encaminhados a um hotel após o problema no avião. Ele chegou à noite ao Aeroporto de São Paulo, vindo de Salvador, onde participou de um congresso, para juntar-se à torcida que seguiria primeiro para Toronto, no Canadá, e de lá embarcaria ao meio-dia desta segunda-feira para Tóquio. "Tudo estava certo. A imprensa estava no saguão e até demos entrevistas. Foi uma festa só. Mas, depois do embarque, veio a decepção", lamentou o torcedor são-paulino. Apesar do bom atendimento da empresa, ele não nega a preocupação com a conclusão dessa história. "Há normas previstas pelo Código do Consumidor e a gente poderá ser obrigado a, infelizmente, fazer uso desses dispositivos", avisou Renato Guimarães Júnior. O avião tinha cerca de 200 passageiros e pelo menos metade deles era de torcedores são-paulinos. A empresa prometeu enviar uma nova aeronave do Canadá para São Paulo, apenas para levar os passageiros que não puderam viajar no vôo 91. Mas a preocupação maior dos são-paulinos é se esse vôo prometido terá condições de levá-los a tempo de realizar as conexões necessárias para poderem chegar ao Japão até quarta-feira. Afinal, esse é o dia da estréia do São Paulo no Mundial de Clubes da Fifa, contra o árabe Al Ittihad.